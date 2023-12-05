Футболист «Ростова» о скандальном матче с ЦСКА: это не футбол

Защитник «Ростова» Денис Терентьев поделился мнением о матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, который состоялся в сильный снегопад, передает «Спорт-Экспресс».

«Именно в футбол играть было трудно. Это не футбол. В такую погоду только в детстве во дворе было прикольно и весело играть. Но нам говорят, и мы играем», — сказал Терентьев.

Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым. Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что не было принято решение о переносе матча. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — эмоционально заявил он после матча. Тренеру грозит дисквалификация.

Ранее Карпин ответил на вопрос о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень».