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Футболист «Ростова» о скандальном матче с ЦСКА: это не футбол

Футболист «Ростова» Терентьев заявил, что с ЦСКА было трудно играть из-за погоды

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Защитник «Ростова» Денис Терентьев поделился мнением о матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, который состоялся в сильный снегопад, передает «Спорт-Экспресс».

«Именно в футбол играть было трудно. Это не футбол. В такую погоду только в детстве во дворе было прикольно и весело играть. Но нам говорят, и мы играем», — сказал Терентьев.

Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым. Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что не было принято решение о переносе матча. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — эмоционально заявил он после матча. Тренеру грозит дисквалификация.

Ранее Карпин ответил на вопрос о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень».

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