В РФС заявили о некорректности слов Карпина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что для него слова главного тренера «Ростова» после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА являются некорректными, передает «Матч ТВ».

«Для меня это не вполне корректные слова. Если бы они были произнесены в мой адрес, я бы воспринял как нечто обидное. Думаю, КДК разберется, знал ли Карпин, в отношении кого он их произносит», — сказал Каманцев.

После матча с ЦСКА Карпин раскритиковал лиц, принимавших решение о проведении матча против ЦСКА в сильный снегопад. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — сказал тренер «Ростова».

Перед стартом главный судья Рафаэль Шафеев разрешил проведение игры. Во время матча сотрудники стадиона с помощью лопат расчищали штрафную и вратарскую линии, до игры на поле работала техника.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

Ранее стало известно, что грозит Карпину за критику в адрес организаторов матча с ЦСКА.