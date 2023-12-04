В «Спартаке» отреагировали на решение РПЛ играть матчи 18-го тура в мороз

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии RT отреагировал на новость о том, что 18-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет перенесен.

«РПЛ уже приняла решение, и нет повода для дополнительных комментариев. Есть регламент. Если судья матча увидит, что температура опустилась ниже 15°С, понадобится письменное согласие обеих команд на проведение матча», — сказал Зеленов.

4 декабря президент РПЛ Александр Алаев заявил, что все клубы чемпионата высказались за то, чтобы играть свои матчи 18-го тура и принимать решение о возможных переносах в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным судьей перед матчем.

В 18-м туре «Спартак» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 9 декабря, начало в 14.00 по московскому времени. В дни проведения матчей 18-го тура РПЛ в Москве ожидается от 13 до 18 градусов мороза.

После 17-го тура лидером чемпионата России с 35 очками является «Краснодар». Вторым идет петербургский «Зенит», набравший 33 балла.

Ранее главу судейства призвали уйти в отставку, если тот не накажет игрока «Ахмата».