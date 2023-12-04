Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская легкоатлетка выложила фото с глубоким декольте и разрезом

Прыгунья в высоту Куличенко опубликовала фото в вечернем платье

close
100%
kulichenko_elena/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прыгунья в высоту Елена Куличенко опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в вечернем платье.

На снимке спортсменка позирует в черном платье с декольте и глубоким разрезом.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.

8 августа Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. Российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях из-за отстранения.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

В интервью «Спорт-Экспрессу» спортсменка ранее заявила, что российским атлетам стоит ехать на Олимпийские игры — 2024 в Париже, если у них будет такая возможность.

Ранее российская фигуристка выложила фото в облегающем платье с разрезом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий