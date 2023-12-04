Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист «Локомотива» ответил на вопрос: секс с любимой или забить гол

Защитник «Локомотива» Тикнизян не смог выбрать между сексом и голами

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян в комментарии Sport24 признался, что не может выбрать, что ему нравится больше: секс или забитые мячи.

«Ибрагимович сказал, что секс лучше голов? Равносильно. Секс с любимой или забить гол? Сначала первое, а потом забить гол», — заявил защитник.

3 декабря Тикнизян в составе «Локомотива» отметился голом в матче против петербургского «Зенита» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников». Помимо Тикнизяна мячи забили Михаил Кержаков (автогол) и Максим Глушенков. «У «Зенита» единственный мяч на счету Матео Кассьерры.

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Соглашение игрока с московским клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее Тикнизян женился на телеведущей «Матч ТВ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий