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Бывший футболист назвал команду, которую хотел бы видеть чемпионом РПЛ

Экс-футболист Первой лиги Курбанов: хотелось бы чемпионства «Краснодара»

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Бывший футболист клубов Первой лиги, а ныне главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о борьбе за лидерство в чемпионате Российской премьер-лиге, о весенней части сезона, а также заявил, что хотел бы видеть на первом месте по итогам турнира «Краснодар».

«Что касается весны, то многое зависит от того, как команды уйдут на зимний перерыв. От этого будет очень много зависеть. Если какая-то команда очень далеко отпустит лидеров, то ей будет тяжело их достать. Но мы видим, какая борьба, какая плотность. Любая команда может у любой отобрать очки. Поэтому исключать вариант, что кто-то сможет сделать суперчемпионский рывок и поглотить очковый гандикап, я бы не стал. Я вообще приветствую такие истории. Но вообще хотелось бы, чтобы титул забрал «Краснодар» — очень симпатизирую этой команде. Надеюсь, у них все получится», — рассказал Курбанов.

После 17-ти туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 35 очками, занимающий второе место санкт-петербургский «Зенит» имеет 33 балла в активе.

Ранее футболисты «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку во время перерыва очного матча в РПЛ.

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