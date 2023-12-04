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Экс-игрок «Зенита» заявил, что на месте Абаскаля тоже бы не сдержался в эпизоде с Беришей

Радимов: поступок Бериши неадекватный, я бы тоже на месте Абаскаля не сдержался

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль должен был сдержаться в эпизоде с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Все могло бы измениться, если бы удалили негодяя, который совершил прыжок. Так не делается. Абаскаля хвалить здесь не за что, сдержаться ты обязан. Я бы тоже не сдержался, но Абаскаль сейчас немного в другой ситуации. Такие вещи не играют ему на руку.

Поступок Бериши какой‑то неадекватный, хочется говорить о нем, а не о футболе. Хороший футболист, особенно для нашей премьер‑лиги, но зачем это делать?» — сказал Радимов.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забивал Антон Зиньковский.

Ранее Быстров заявил, что Абаскалю надо было «сильнее зафигачить» Берише.

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