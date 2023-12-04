В ЦСКА жестко высказались о Карпине, упомянув ненависть к России

Глава аналитического отдела ЦСКА Евгений Шевелев в своих социальных сетях эмоционально высказался в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после очного матча команд.

«Может быть, просто быть главным тренером сборной и ненавидеть Россию — несовместные понятия?», — написал Шевелев.

3 декабря «Ростов» в Москве уступил ЦСКА со счетом 0:2. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым. Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

Валерий Карпин остался недоволен тем, что не было принято решение о переносе матча. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?», — эмоционально заявил он после матча. Тренеру грозит дисквалификация.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся на четвертое место, «Ростов» — 10-й.

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