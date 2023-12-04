В «Спартаке» поражение от «Ахмата» назвали заслуженным

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович поздравил грозненский «Ахмат» с победой в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и объяснил, почему красно-белые не смогли одержать победу в этом поединке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В перерыве мы поговорили и решили, как можем действовать. Ребята были готовы. Но от нас последовала ошибка, которая дорого нам обошлась. Мы старались, сделали замены. Но и они не смогли перевернуть этот результат. В итоге мы имеем такой счет, который, думаю, что заслужен», — заявил специалист.

Встреча завершилась победой «Ахмата» со счетом 2:1. На 34-й минуте встречи полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша сделал пас на Гамида Агаларова, который открыл счет в матче. После забитого мяча был удален главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль за толчок Бериши. Он пропустит следующий матч команды против «Крыльев Советов». В концовке тайма «Спартак» отыгрался благодаря голу Антона Зиньковского. В начале второго тайма Светослав Ковачев установил окончательный счет.

После 17 туров Российской премьер-лиги лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место.

Ранее Абаскаля призвали уволить после поражения от «Ахмата».