Названа причина, из-за которой «Спартак» проиграл «Ахмату»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, чего не хватило красно-белым для того, чтобы добиться положительного результата в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Ахмат» больше хотел и был лучше настроен. А у «Спартака» не хватает класса, чтобы обыграть команду, которая больше мотивирована и больше мобилизована. Это основные причины. Удаление Абаскаля тоже сказалась. Плюс очередная ротация состава. Угадать состав, который поставит тренер на матч, очень сложно», — заявил Гладилин.

Встреча завершилась победой «Ахмата» со счетом 2:1. На 34-й минуте встречи полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша сделал пас на Гамида Агаларова, который открыл счет в матче. После забитого мяча был удален главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль за толчок Бериши. Он пропустит следующий матч команды против «Крыльев Советов». В концовке тайма «Спартак» отыгрался благодаря голу Антона Зиньковского. В начале второго тайма Светослав Ковачев установил окончательный счет.

После 17 туров Российской премьер-лиги лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место.

Ранее Абаскаля призвали уволить после поражения от «Ахмата».