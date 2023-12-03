Стало известно, что спровоцировало Абаскаля напасть на игрока «Ахмата»

Комментатор Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале выложил видео, благодаря которому стало известно, что побудило тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля толкнуть полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу во время очного матча команд.

Албанец прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. После этого испанский специалист напал на Беришу и стал апеллировать к арбитрам. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забивал Антон Зиньковский.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место. Лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку.

Ранее футболисты «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку во время перерыва очного матча.