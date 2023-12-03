«Спартак» уступил «Ахмату» в матче РПЛ

«Ахмат» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Грозном.

На 34-й минуте встречи полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша сделал пас на Гамида Агаларова, который открыл счет в матче. После забитого мяча был удален главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. Он пропустит следующий матч команды против «Крыльев Советов». В концовке тайма «Спартак» отыгрался благодаря голу Антона Зиньковского.

В начале второго тайма Светослав Ковачев установил окончательный счет.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Спартак» располагается на седьмом месте. «Ахмат» благодаря победе над красно-белыми выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-е место. «Балтика» опустилась на 15-е место.

Ранее футболисты «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку во время перерыва очного матча.