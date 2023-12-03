В «Локомотиве» не испугались играть в снегопад

Старший тренер столичного «Локомотива» Олег Левин после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что неблагоприятные погодные условия не стали преградой к проведению матча. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Погода не стала для нас сюрпризом. Я думаю, что все команды, получая перед стартом сезона календарь, и видя в нем матчи в декабре, должны быть морально готовы к тому, что придется играть в снег или мороз. В текущих обстоятельствах поле было идеальное. Мы думаем только о своей игре, о своих принципах, поэтому не думали о том, как такая погода повлияет на исход матча», — заявил Левин.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоялся в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После 17 туров РПЛ «Локомотив», набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» благодаря победе над «Оренбургом» вернулся на первую строчку. «Зенит» сместился на вторую позицию. Третьими идут «Крылья Советов».

Ранее в «Локомотиве» рассказали, как без тренера и капитана победили «Зенит».