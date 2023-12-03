Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Локомотиве» рассказали, как без тренера и капитана победили «Зенит»

Тренер «Локомотива» Левин заявил, что команде удалось заместить Баринова

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Старший тренер столичного «Локомотива» Олег Левин после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что на исход игры повлияло отсутствие главного тренера Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Сейчас не хотим говорить о Карпукасе, будет проведено медицинское обследование, после которого станет ясно его состояние. Состояние команды позволяло встречать игроков «Зенита» высоко, мы не отказываемся от своих принципов. Отсутствие тренера — это проблема, тренерский штаб старался заместить, насколько это возможно, главного тренера. Мы приняли те условия, которые были перед матчем. Что касается отсутствия Баринова — он является капитаном команды, это о многом говорит. Но наши игроки находятся в конкурентной среде, поэтому нам удалось заместить его», — заявил Левин.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоялся в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После 17 туров РПЛ «Локомотив», набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» благодаря победе над «Оренбургом» вернулся на первую строчку. «Зенит» сместился на вторую позицию. Третьими идут «Крылья Советов».

Ранее в «Зените» объяснили разницу между системами «весна-осень» и «осень-весна».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий