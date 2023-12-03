В «Локомотиве» рассказали, как без тренера и капитана победили «Зенит»

Старший тренер столичного «Локомотива» Олег Левин после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что на исход игры повлияло отсутствие главного тренера Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Сейчас не хотим говорить о Карпукасе, будет проведено медицинское обследование, после которого станет ясно его состояние. Состояние команды позволяло встречать игроков «Зенита» высоко, мы не отказываемся от своих принципов. Отсутствие тренера — это проблема, тренерский штаб старался заместить, насколько это возможно, главного тренера. Мы приняли те условия, которые были перед матчем. Что касается отсутствия Баринова — он является капитаном команды, это о многом говорит. Но наши игроки находятся в конкурентной среде, поэтому нам удалось заместить его», — заявил Левин.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоялся в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После 17 туров РПЛ «Локомотив», набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» благодаря победе над «Оренбургом» вернулся на первую строчку. «Зенит» сместился на вторую позицию. Третьими идут «Крылья Советов».

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