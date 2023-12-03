«Краснодар» вновь возглавил таблицу РПЛ

«Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

В добавленное к первому тайму время арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за фол Кеняйкина на Олусегуне. Одиннадцатиметровый удар реализовал Эдуард Сперцян.

В начале второго тайма Степан Оганесян один мяч отыграл. В середине второй 45-минутки Алонсо с фланга подал в центр штрафной, где Ильзат Ахметов выиграл позицию и головой пробил в нижний угол, установив окончательный счет.

После 17 туров РПЛ «Краснодар», набрав 35 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице. У «Зенита», идущего на второй позиции, на два очка меньше. Сине-бело-голубые 3 декабря играют с «Локомотивом». Матч был перенесен на полчаса из-за сильного снегопада в Москве. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». Самарцы в 17-м туре РПЛ обыграли «Сочи», занимающий последнее место, со счетом 2:0.

В заключительном туре перед зимней паузой «Краснодар» сыграет с ЦСКА дома.

Ранее экс-член РФС призвал наказать Карпина после матча с ЦСКА.