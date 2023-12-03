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Экс-член РФС призвал наказать Карпина после матча с ЦСКА

Экс-член РФС Созин заявил, что Карпина должны дисквалифицировать на два матча

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин высказался о критике главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес людей, которые принимали решение о проведении матча с ЦСКА. Его слова передает РИА Новости.

«Тут наказание будет варьироваться от двух до четырех матчей дисквалификации. Я думаю, что Карпину могут дать два матча, а могут спустить на тормозах и не рассматривать наказание, потому что мнения сильно разделились. В штатном режиме его должны классифицировать от двух до четырех матчей», — сказал Созин.

3 декабря под угрозой переноса из-за снегопада был матч ЦСКА и «Ростова» в Москве. Игра состоялась в снегопад. Матч завершился победой красно-синих со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

После матча Валерий Карпин подверг критике людей, которые разрешили проведение данного матча. Перед стартом главный судья Рафаэль Шафеев разрешил проведение игры.

Ранее сообщалось, что РПЛ может перенести матчи чемпионата с декабря на 2024 год.

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