Экс-тренер «Зенита» заявил, что Семак умнее и порядочнее Дзюбы

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «РБ Спорт» выразил мнение, что конфликта между игроком московского «Локомотива» Артемом Дзюбой и наставником петербургского клуба Сергеем Семаком нет.

«Думаю, никакого конфликта между Дзюбой и Семаком нет. Это Артем пытается втянуть Семака в скандал. Но тренер «Зенита» умнее и порядочнее Дзюбы, ему все равно на провокации Артема. В «Зените» правильно поступили, что не стали продлевать контракт с Дзюбой. Сейчас он слабее нападающих, которые есть в клубе», — заявил Петржела.

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 между «Зенитом» и «Локомотивом» Дзюба прошел мимо Семака, не подав ему руки. Форвард после этого эпизода заявил, что не видел тренера.

В сентябре Артем Дзюба после матча между «Зенитом» и московским «Локомотивом» (1:2) в девятом туре РПЛ на вопрос журналистов о Сергее Семаке ответил: «А кто это?».

Матч 18-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Зенитом» пройдет в Москве 3 декабря, начало в 16.30 (мск).

Ранее клуб РПЛ уволил главного тренера.