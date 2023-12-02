В «Урале» назвали провокацией сообщения о взятке арбитра матча с «Пари НН»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов назвал провокацией сообщения СМИ, согласно которым арбитр матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом» Евгений Турбин получил взятку за влияние на исход поединка. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это чистая провокация, и до конца непонятно, от кого. Пускай РФС разбирается. Мне жалко судейскую бригаду, жалко Турбина. Как ему сейчас выходить и работать с таким давлением?» — заявил Иванов.

2 декабря инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главного арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Уралом» Турбина подозревают в получении денежных средств за влияние на исход игры. По его информации, подозрения вызваны тем, что накануне встречи один из близких арбитра получил 5 млн рублей. К тому же в одной из букмекерских контор отметили странные ставки на «Урал».

Зимой 2021 года Турбина отстраняли от работы после нескольких скандалов, связанных с его работой на матчах Первой лиги и РПЛ. В 2022 году Турбина вернули к судейству игр.

Матч «Пари НН» — «Урал» пройдет 2 декабря. Начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее РФС не получал информации о подозрительных ставках на матч РПЛ.