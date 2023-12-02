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Легендарный тренер Романцев не захотел вернуться в «Спартак»

Экс-администратор «Спартака» Хаджи: Романцев не хотел работать в клубе

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Twitter «Спартака»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о том, что известный тренер Олег Романцев начал работу в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН», а также объяснил, почему специалист не вошел в структуру красно-белых. Его слова приводит Sport24.

«Удивился, когда увидел Романцева в «Пари НН», но когда узнал подробнее, все стало ясно: сам Романцев не хотел работать в структуре «Спартака», — заявил Хаджи.

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 2003 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами СССР, восьмикратными чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трехкратными обладателями Кубка России.

2 декабря генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Романцев получил должность советника в нижегородском клубе.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает девятое место, набрав 21 очко. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

Ранее Романцев выступил за водку на стадионах.

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