Радимов: думал Абаскаль хочет, чтобы его уволили из «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в комментарии «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«В какой-то момент мне казалось, что Абаскаль хочет, чтобы его уволили. Не знаю, как сейчас. Дождемся окончания чемпионата, там видно будет», — заявил Радимов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

29 ноября «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Николай Титков. На 40-й минуте встречи был удален защитник красно-белых Олег Рябчук.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля после 16 туров идут на четвертом месте, набрав 27 очков.

Ранее футболиста «Спартака» призвали перестать симулировать.