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Юран рассказал, какое место «Пари НН» в таблице РПЛ его устроит

Тренер «Пари НН» Юран заявил, что его не устраивает девятое место в таблице РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» заявил, что его не устраивает турнирное положение своей команды в Российской премьер‑лиге (РПЛ).

«Поверьте, девятое место меня не устраивает. Вот шестое или пятое меня устроит… Футболисты «Пари НН» это знают, я им это доношу», — заявил специалист.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года.

В ближайшем туре нижегородцы на своем поле сыграют с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет 2 декабря, начало в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает девятое место, набрав 21 очко. Лидирует — петербургский «Зенит», набравший 33 балла. Второе место с 32-очками занимает «Краснодар» (32 очка). Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

Ранее футболист «Пари НН» рассказал, почему Юран запрещает мат в команде.

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