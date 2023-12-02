На Украине призвали тренера «Реала» Анчелотти следить за языком

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти после его слов о голкипере «сливочных» Андрее Лунине. Слова Сабо приводит «Спорт-экспресс» на Украине.

В одном из недавних интервью итальянский тренер заявил, что главная цель Лунина — быть готовым заменить Кепу Аррисабалага.

«Тренер не имеет права такое говорить публично. Нужно следить за своим языком и всегда думать о последствиях. Если он хотел сказать Лунину, что не рассчитывает на него, надо было вызвать его на индивидуальный разговор, чтобы никто об этом не знал и не слышал.

После такого Лунин может хуже работать на тренировках, не спать, потому что постоянно переживает. Я вообще не понял, почему «Реал» подписал Кепу. Он что, творил чудеса в воротах? Нет. Его взяли потому, что он испанец.

Лунин точно не слабее Кепы, а в некоторых моментах и превосходит его. Я не знаю, почему Анчелотти не рассматривает Андрея первым вратарем», — заявил Сабо.

24-летний Лунин перешел в «Реал» из украинской «Зари» в 2018 году. Мадридский клуб несколько раз отдавал вратаря в аренду. В прошлом сезоне он провел 12 матчей за «Реал», в которых пропустил 13 мячей.

В текущем сезоне в его активе шесть матчей за «королевский» клуб. «Реал» после 14-ти туров Ла Лиги набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов подопечные Анчелотти досрочно вышли в 1/8 финала турнира.

Ранее была названа команда-открытие Лиги чемпионов.