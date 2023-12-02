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В РФС ответили на вопрос о футбольной столице России

Генсек РФС Митрофанов назвал Москву и Санкт-Петербург футбольными столицами

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что футбольными столицами России являются Москва и Санкт-Петербург, передает «Спорт-Экспресс».

«Если вести разговор о чемпионах по женскому и мужскому футболу, то столица в Санкт-Петербурге. Если говорить о развитии детско-юношеского и молодежного футбола, то это Москва. Потому что «Локомотив» выиграл молодежное первенство», — сказал Митрофанов.

Лидирует в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

Петербургский «Зенит» в 2023 году в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Ранее была названа причина, почему российские футболисты редко уезжают за рубеж.

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Футбол. Чемпионат России
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