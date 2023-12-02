Легендарный экс-тренер «Спартака» получил должность в клубе РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев получил должность советника в нижегородском «Пари НН». Об этом рассказал в своем Telegram-канале генеральный директор нижегородской команды Давид Мелик-Гусейнов.

«Сегодня провели замечательный предматчевый день. Начали с тренировки, потом была большая пресс-конференция Олега Ивановича. А затем состоялась историческая встреча с нижегородскими болельщиками. Очень полезно для всех и во всех смыслах», — написал Мели-Гусейнов.

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 2003 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами СССР, восьмикратными чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трехкратными обладателями Кубка России.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает девятое место, набрав 21 очко. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

Ранее в «Динамо» назвали «Спартак» самым популярным клубом России.