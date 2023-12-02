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Клуб НХЛ выйдет на матч с полностью российской тройкой нападения

«Коламбус» сыграет с «Оттавой» с полностью российской тройкой нападения

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Columbus Blue Jackets/Вконтакте

Клуб национальной хоккейной лиги «Коламбус» выйдет на матч регулярного чемпионата против «Оттавы» с полностью российской тройкой атаки. Об этом в интервью The Athletic рассказал тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан.

В центре атаки сыграет Дмитрий Воронков. Вместе с ним на лед выйдут Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Россияне сыграют во втором звене.

Встреча между «Коламбусом» и «Оттавой» состоится 2 декабря. Стартовое вбрасывание назначено на 3.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает 15-е место, набрав 18 очков. «Оттава» идет на 16-м месте, имея в активе 16 баллов.

В текущем сезоны команды еще не встречались. Последний матч «Коламбус» и «Оттава» провели 3 апреля. Тогда в овертайме победу одержал «Коламбус» (4:3). В составе победителей точными бросками отметились Кент Джонсон, Эрик Робинсон, Бун Дженнер и Кирилл Марченко.

За «Оттаву» шайбы забросили Дилан Гэмбрелл, Марк Кастелиц, Алекс Дебринкэт.

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