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Быстров: не знал Абаскаля до прихода в «Спартак» и не хотел бы знать

Быстров признался, что не знал ничего об Абаскале до его прихода в «Спартак»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал красно-белых за приглашение на должность главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Матч ТВ».

«Кто такой Клотет? Из цирка взяли испанского? Откуда? Я не понимаю вообще. Пока он не пришел, я его не знал. Знал ли Абаскаля? Нет, и не хотел бы знать. Почему российские тренеры не могут прийти в «Спартак»? Почему ему дали такие полномочия? У «Спартака» всегда была одна задача — бороться за чемпионство. Вы что мне рассказываете? Если бы его в «Урал» пригласили, то вопроса не было бы», — сказал Быстров.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

29 ноября «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Николай Титков. На 40-й минуте встречи был удален защитник красно-белых Олег Рябчук.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля после 16 туров идут на четвертом месте, набрав 27 очков.

Ранее стало известно, кто возглавит академию «Локомотива».

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