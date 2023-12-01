Играющий в Европе российский футболист снова признан лучшим игроком команды

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком своей команды в ноябре. Об этом монегаски сообщили в своих социальных сетях.

Россиянин удостоился этого звания третий раз подряд. Также Головин в октябре уступил форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе в номинации на звание лучшего игрока чемпионата Франции.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в «Эвертон» был продан Никола Влашич.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач. Головин побил свой рекорд по голам в Лиге 1.

В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. После 13 матчей «Монако», набрав 24 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. Следующий матч монегаски проведут против «Монпелье» 3 декабря.

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