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Экс-тренер сборной рассказал, за счет чего ЦСКА должен победить «Ростов»

Тренер Игнатьев считает, что ЦСКА обыграет «Ростов» с минимальным преимуществом

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев спрогнозировал исход матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором ЦСКА примет «Ростов». В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что армейцы одержат победу в этом матче.

«Я вижу фаворитами армейцев. У них был неудачный выезд в Ростов в Кубке. Команды прекрасно друг друга знают, обе команды «тепленькие» после недавней встречи. Но у армейцев лучше выстраиваются атакующие порядки. Они найдут ресурсы, резервы и, наверное, будут делать все возможное, чтобы искать счастья на чужой половине поля.

При этом, исходя из тех ошибок, которые допускают игроки обороны, думаю, за счет футболистов середины поля и атакующей линии Федотов сделает все возможное, чтобы команда при потере мяча быстро переключалась с одной фазы на другую. Поэтому, полагаю, армейцы возьмут верх и решат дело, пусть и с минимальным преимуществом, но в свою пользу», — считает Игнатьев.

В среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА встречались в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, игра завершилась со счетом 1:1. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА после 16 туров идет на шестом месте, набрав 25 очков. «Ростов» с 20 баллами располагается на 10-й строчке. Матч 17-го тура между этими командами состоится в Москве в воскресенье, 3 декабря, и начнется в 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Рафаэль Шафеев.

Ранее Балахнин назвал фаворита матча «Локомотив» — «Зенит».

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