Экс-тренер «Спартака» Романцев: не желаю победы «Зениту»

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что не желает победы петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало», — сказал Романцев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Зенит» встретится 3 декабря с «Локомотивом». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее была названа команда-открытие Лиги чемпионов.