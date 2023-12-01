Салихова: при таком слабом чемпионате «Спартак» должен быть первым с отрывом

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что вина за результаты красно-белых в текущем сезоне лежит не только на тренере клуба Гильермо Абаскале, передает Metaratings.

«Нынешний спортивный блок «Спартака» работает сильно хуже даже Томаса Цорна. При таком слабом чемпионате «Спартак» должен быть впереди с отрывом. Вина не только на тренере», — сказала Салихова.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» обвинил Абаскаля в алчности.