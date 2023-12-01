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Футболист «Пари НН» Тихий рассказал, почему Юран запрещает мат в команде

Футболист «Пари НН» Тихий: Юрану нравится, когда игроки общаются культурно

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Григорий Соколов/РИА Новости

Футболист нижегородского «Пари НН» Дмитрий Тихий объяснил, почему главный тренер команды Сергей Юран запрещает футболистам использовать ненормативную лексику, передает Sport24.

«Николаичу просто нравится, когда футболисты общаются культурно. Если на тренировках что-то случайно выскочит, штрафовать, конечно, не будет. Однажды я что-то эмоционально рассказывал ребятам. Вдруг появился Юран, предложив выдать мне книжку по литературе, чтобы я подучил нормальные слова», — сказал Тихий.

Тихий выступает за «Пари НН» с 2023 года. Также он работал с Юраном в подмосковных «Химках».

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает девятое место, набрав 21 очко. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

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