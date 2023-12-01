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Кержаков рассказал, ответ на какой вопрос он хочет получить от экс-тренера сборной Хиддинка

Футболист Кержаков: хочу узнать, почему Хиддинк не вызвал меня на Евро-2008

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил на YouTube-канале TIME, что жалеет о том, что главный тренер национальной команды Гус Хиддинк не вызвал его на Евро-2008.

«Хотелось бы, чтобы Гус однажды мне все объяснил. Пусть не под камеры. Потому что я так в итоге и не знаю, почему меня не взяли», — сказал Кержаков.

На Евро-2008 сборная России дошла до полуфинала, где уступила Испании со счетом 0:3. В финальном матче испанцы обыграли Германию со счетом 1:0.

В ноябре 2023 года Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака». Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее в Чехии заявили, что тренеров из России не возьмут на работу в Европе из-за политики.

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