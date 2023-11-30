Игрока «Ак Барса» увезли на «скорой»

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшккин получил серьезное повреждение по ходу второго периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста».

Чешский форвард, получив травму на 33-й минуте игры, отправился в раздевалку. По данным издания «Бизнес Online», через некоторое время хоккеиста доставили в машину скорой помощи, после чего он прибыл в одну из казанских больниц.

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» завершился победой команды под руководством Зинетулы Билялетдинова с минимальным преимуществом (3:2). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев, Станислав Галиев и Кирилл Семенов. У гостей отличились Алексей Макеев и Сергей Широков.

После этой победы клуб из Татарстана набрал 46 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Екатеринбуржцы с активом 42 балла занимают седьмую позицию.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ.