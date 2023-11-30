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Игрока «Ак Барса» увезли на «скорой»

Форварда «Ак Барса» Яшкина во время матча с «Автомобилистом» увезли на «скорой»

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ВТБ

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшккин получил серьезное повреждение по ходу второго периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста».

Чешский форвард, получив травму на 33-й минуте игры, отправился в раздевалку. По данным издания «Бизнес Online», через некоторое время хоккеиста доставили в машину скорой помощи, после чего он прибыл в одну из казанских больниц.

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» завершился победой команды под руководством Зинетулы Билялетдинова с минимальным преимуществом (3:2). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев, Станислав Галиев и Кирилл Семенов. У гостей отличились Алексей Макеев и Сергей Широков.

После этой победы клуб из Татарстана набрал 46 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Екатеринбуржцы с активом 42 балла занимают седьмую позицию.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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