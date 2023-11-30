Наумов считает, что КДК ослабил «Локомотив» перед игрой с «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о дисквалификации капитана команды Дмитрия Баринова за комментарий в адрес судей. В комментарии «Газете.Ru» Наумов выразил мнение, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) ослабил красно-зеленых перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

«Думаю, в КДК погорячились. Он не сказал ничего сверхъестественного, никаких оскорбительных вещей. Можно было обойтись условной дисквалификацией на матч-два и дать ему сыграть с «Зенитом». Все болельщики ждут этой игры, и ослаблять «Локомотив» перед таким матчем не совсем правильно. Тем более, он никогда ранее себе такого не позволял.

Это капитан команды, основа полузащиты, опорник, который все силы отдает борьбе. Он может зажечь партнеров — конечно, это большая потеря», — считает Наумов.

После игры 16-го тура против «Крыльев Советов» Баринов подошел к резервному судье и сказал: «для всего российского футбола вы — позор». Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в микст-зоне и вовсе нецензурно высказался в адрес арбитров. В итоге решением КДК Галактионов дисквалифицирован на две игры, а Баринов — на одну, и еще на одну — условно.

«Железнодорожники» вели в игре с «Крыльями» со счетом 3:1. В добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет — 3:3.

Ранее Галактионова призвали следить за языком и сдерживать эмоции.