Экс-игрока «Динамо» не удивила победа бело-голубых над «Зенитом»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, за счет чего бело-голубые смогли одержать победу над «Зенитом» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Меня не удивила победа «Динамо». Я неоднократно говорил, что у «бело-голубых» хороший состав, у них есть обойма, и есть из кого выбирать. Поэтому у «Динамо» приличная команда, и то, что сегодня победили в тяжелых климатических условиях: холод, дождь и ветер. Команда проявила характер, одержав победу, играя в меньшинстве. Все равно «Зенит» проиграл с разницей в один мяч, но ничего страшного, такая команда покажет интересный футбол», — сказал Дьяков.

29 ноября «Динамо» в первом матче обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Смолов стал автором единственного забитого мяча, отличившись на 74-й минуте. С 69-й минуты москвичи играли в меньшинстве из-за удаления Хорхе Карраскаля. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Армейцы также принимают участие в текущем розыгрыше.

Следующую игру «Динамо» проведет в Российской премьер-лиге (РПЛ) против «Рубина», а «Зенит» сыграет с «Локомотивом».

Ранее «Зените» заявили, что РПЛ у команды в приоритете.