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Футболист «Динамо» Смолов раскрыл имя дочери

Футболист «Динамо» Смолов признался, что назвал дочь Лорой

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smolovfedor_10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что гол в ворота «Зенита» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» посвятил новорожденной дочери. Его слова передает Sport24.

«Гол посвящаю дочке, которая у меня родилась. Мы ее назвали Лора», — сказал Смолов.

29 ноября «Динамо» в первом матче обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Смолов стал автором единственного забитого мяча, отличившись на 74-й минуте. С 69-й минуты москвичи играли в меньшинстве из-за удаления Хорхе Карраскаля. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

5 июня нападающий московского «Динамо» Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. В середине ноября пара стала родителями.

С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года. В текущем сезоне чемпионата России Смолов забил четыре мяча в 15 матчах.

Ранее жена Смолова получила от футболиста подарок стоимостью более 10 миллионов рублей.

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