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«Зенит» упрекнули в отсутствии чемпионского стиля

Тренер Игнатьев упрекнул «Зенит» в слабой игре в атаке в матче с «Динамо»

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» удивился низкой активностью команды Сергея Семака на чужой половине поля.

«Зенит» не показал всего того, что он обычно показывает — я имею в виду чемпионскую игру, когда он задает тональность, играет в атаку, из-за чего их соперникам сложнее противостоять им. В атаке сегодня игра у них получалась только ближе к концу встречи, когда нужно было как-то выходить на свой уровень и отвечать на гол, забитый динамовцами. В большей степени им не удалось пробить в створ из-за игры «Динамо». Они сделали все необходимое, чтобы нивелировать преимущество «Зенита», выстраивая умело как оборону, так и атаку», — заявил Игнатьев.

Встреча «Динамо» — «Зенит» завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Смолов. Он отличился на 74-й минуте. На 69-й минуте матча футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль был удален за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стало известно влияние погоды на матч «Динамо» — «Зенит».

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