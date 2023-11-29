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«Динамо» в меньшинстве переиграло «Зенит»

«Динамо» в меньшинстве переиграло «Зенит» в матче 1/4 финала Кубка России

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Московское «Динамо» на своем поле переиграло петербургский «Зенит» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Смолов. Он отличился на 74-й минуте. На 69-й минуте матча футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль был удален за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар». Судьба матча решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Сборная России пропустила отбор на Евро-2024.

Ранее «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче 1/4 финала Кубка России.

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