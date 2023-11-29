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В «Спартаке» отреагировали на слова гендиректора «Зенита» про «страну без мяса»

Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов: футбольная столица находится в Москве

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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова председателя правления петербургского «Зенита» Александра Медведева, который после победы хоккейного СКА над «Спартаком» выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса», передает «Спорт-Экспресс».

«Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно», — сказал Зеленов.

23 ноября СКА победил «Спартак» (3:2) в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата КХЛ. После игры главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак и Александр Медведев пришли в раздевалку петербургской команды. На видео попал момент, как Медведев кричит: «Рыбный день, страна без мяса».

24 ноября Александр Медведев после победы женского футбольного клуба «Зенит» над ЦСКА заявил: «Касательно ЦСКА можем сказать, что коней укротили».

Ранее в ЦСКА ответили на слова главы «Зенита» об «укрощении коней».

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