Генич: давно не видел такой хреновый «Спартак»

Футбольный комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале раскритиковал московский «Спартак» после первого тайма матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга».

«Давно таким хреновым «Спартак» не видел. Даже проиграв крупно «Динамо», — написал Генич.

После первого тайма «Спартак» проигрывает со счетом 0:1. На 40-й минуте матча игрок «Спартака» Олег Рябчук получил красную карточку. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне не принимали участие в отборочных матчах Евро-2024, который пройдет на полях Германии следующим летом.

Ранее легенда сборной СССР предложил ввести в РПЛ строгий лимит на легионеров.