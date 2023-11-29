Теннисист Рублев объяснил причины своей агрессии на корте

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своей излишней эмоциональности на корте. Его слова передает «Чемпионат».

«Мне просто безумно хочется выиграть, показать хороший результат. Но, к сожалению, иногда это выливается в агрессию. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а это не получается, паззл в твоей голове не складывается: «Как так? Я же очень сильно этого хотел, это было моей мечтой, а реальность другая». Мои ожидания от самого себя вызывают во мне эти эмоции. Плюс обиды на себя, которые связаны с самим собой», — сказал Рублев.

В середине ноября Рублев в матче против итальянца Янника Синнера разбил в кровь ракеткой свое колено, несколько раз ударив по нему. Встреча завершилась победой соперника.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает пятое место, набрав 4 805 очков. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7 600 очков).

Ранее Рублев раскрыл секрет своего самого успешного сезона.