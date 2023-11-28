«Это не Москва и не Петербург»: Губерниев о футбольной столице России

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос Sport24 о футбольной столице России.

«Футбольная столица России? Знаете, это не Москва или Петербург, а город Королев со своей легендарной командой «Металлист». Королев — настоящая футбольная столица, которая сейчас спит. Но я уверен, что генеральный директор «Металлиста» Сергей Михеенко еще возглавит РФС и наведет порядок в российском футболе.

А выбирать cтолицу из двух городов — неправильно. Могу процитировать пеcню Cюткина: «У твоей Моcквы и его Невы cтало общее что-то, наверное — вы», — заявил Губерниев.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ранее заявил, что футбольной столицей России является Москва, а не Санкт-Петербург. По его словам, Петербургу еще далековато до Москвы, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города.

«Зенит» в этом сезоне может завоевать шестое чемпионство подряд.

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