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Стала известна реакция WTA на участие теннисисток в турнире в России

Reuters: WTA не накажет теннисисток за участие в турнире в Санкт-Петербурге

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Wolfgang Kumm/Global Look Press

Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет наказывать спортсменок, которые примут участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который состоится в Санкт-Петербурге. Заявление WTA передает Reuters.

«Это мероприятие не связано с WTA, и WTA не поддерживает проведение турнира. Игроки участвуют в WTA-туре как независимые подрядчики и по своему усмотрению имеют возможность принимать участие в показательных выступлениях без штрафных санкций в межсезонье», — заявили в WTA.

Турнир пройдет с 1 по 3 декабря. В соревнованиях примут участие Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер и ряд других спортсменов.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

В 2022 году теннисисты из России и Белоруссии были вынуждены пропустить Уимблдон из-за того, что организаторы запретили им участвовать в турнире. В 2023 году запрет был снят.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон сообщил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров приглашен на теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

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