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Червиченко: не разделяю недовольство «Локомотива» по поводу судейства

Экс-президент «Спартака» Червиченко: судья благоволил «Локо» в игре с «Крыльями»

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не разделяет эмоций главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова от судейства в матче с самарскими «Крыльями Советов», передает «Советский спорт».

«В первом тайме мне вообще казалось, что судья благоволит «Локомотиву». Обидно получать пенальти на седьмой добавленной минуте, хотя изначально было добавлено шесть, а пропускать на двенадцатой. Не разделяю недовольство «Локомотива» по поводу судейства», — сказал Червиченко.

Встреча завершилась со счетом 3:3.

Галактионов после игры в микст-зоне позволил себе нецензурную брань, говоря о работе судей.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Ранее Геннадий Орлов подверг критике тренера «Локомотива» Галактионова за мат в прямом эфире.

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