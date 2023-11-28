Экс-футболист сборной России заявил, что «Краснодар» не выиграет медали РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Краснодар» не выиграет медали текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«В конце чемпионата «Краснодара» не будет даже в тройке призеров. Весной московские клубы догонят и обгонят «Краснодар» и «Крылья Советов» и будут бороться с «Зенитом» за победу», — сказал Булыкин.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эммерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0.

Третье место занимает московское «Динамо», имея в активе 28 очков. На четвертой строчке идет столичный «Спартак» (27).

Ранее российский футбольный арбитр получил назначение на матч иностранных команд.