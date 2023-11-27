Легионер «Зенита» рассказал, какие в Европе стереотипы о России

Нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор заявил, что его стереотипы о России разрушились. Слова футболиста передает «Матч ТВ».

«Из Франции кажется, что Россия очень далеко, страна очень холодная, а люди здесь мало улыбаются, вечно угрюмые. Сейчас я убедился – это не так. Люди замечательные и вполне терпимая погода», — сказал Изидор.

Изидор перешел в «Зенит» из «Локомотива» в сентябре текущего кода. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2024 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Изидора составляет €5 млн. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Изидор в составе «Зенита» принял участие в восьми матчах, в которых ему удалось забить два мяча.

Ранее «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ.