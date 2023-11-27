«Ак Барс» подписал контракт с экс-хоккеистом «Детройта» и «Торонто»

Известный российский защитник Алексей Марченко стал хоккеистом казанского «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Соглашение между Марченко и «Ак Барсом» рассчитано до конца сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне он находился без клуба.

В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Марченко выступал за ярославский «Локомотив» и отметился пятью результативными передачами в 22 встречах. В плей-офф Кубка Гагарина ему удалось сделать три ассиста в 12 матчах.

Марченко также известен по выступлению за московский ЦСКА, «Детройт Ред Уингс» и «Торонто Мэйпл Лифс». В 30 матчах за сборную России он забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи. Отметим, что в 2011 «Детройт» выбрал Марченко в седьмом раунде под общим 205 номером.

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