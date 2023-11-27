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Забит самый поздний гол в истории РПЛ

Футболист «Крыльев» Гарре на 112-й минуте забил самый поздний гол в истории РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сравнял счет на 12-й добавленной ко второму тайму минуте матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

Таким образом, Гарре забил самый поздний гол в истории РПЛ. Он реализовал пенальти на отметке 101:34. Предыдущим лучшим результатом являлся гол хавбека «Ростова» Ивелина Попова в игре с «Краснодаром», которая прошла в июле 2020 года. Он забил на отметке 100:55.

Матч между «Крыльями» и «Локомотивом» завершился вничью со счетом 3:3. На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 112-й минуте Бенхамин Гарре установил окончательный счет.

Ранее стало известно, почему тренер «Локомотива» выругался матом в адрес судей в прямом эфире.

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