Экс-футболист ЦСКА ответил Слуцкому, который рассказал, как его привязывали к кровати

Бывший вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал слова экс-наставника команды Леонида Слуцкого, который ранее заявил, что голкипера привязывали к кровати. Слова Чепчугова передает Sport24.

В гостях у Слуцкого и Артема Дзюбы был защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. Тренер вспомнил, как Чепчугов в нетрезвом виде приехал на базу команды и хотел найти Набабкина, чтобы разобраться с ним из-за поврежденных часов. Вратарь голыми руками разбил лобовое стекло машины, которая принадлежала Набабкину.

«У нас со Слуцким и Набабкиным было много разных историй. С этими людьми всегда были и будут теплые отношения. Скажу им одно: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!» В будущем я бы хотел прийти и принять участие в шоу Слуцкого и Дзюбы», — сказал Чепчугов.

Чепчугов защищал ворота ЦСКА в матчах 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала» в 2012 году. Является трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016) в составе армейского клуба.

Ранее Сергей Чепчугов признался, что известная исполнительница Клава Кока является для него совершенной женщиной.