Играющий в Европе российский футболист рассказал о банкротстве своего клуба

Российский вратарь Максим Рудаков, ранее выступавший за финскую «Хонку», рассказал подробности банкротства клуба. Его слова передает «Чемпионат».

«Вообще все это началось еще в октябре. В конце месяца, перед решающими матчами сезона, нам впервые не выплатили зарплату.

У клуба была одна неделя, чтобы погасить долги перед командой и получить лицензию для участия в следующем сезоне. Руководство этого не сделало, а дней 10 спустя «Хонку» объявили банкротом. Владелец сжег мосты моментально, даже без разговоров с командой», — сказал Рудаков.

Рудаков выступал за «Хонку» на правах аренды с января 2022 года. Права на голкипера принадлежат «Ростову». Рудаков является воспитанником «Зенита», однако за основную команду он не провел ни одного матча. В России вратарь поиграл за «Ротор». Также он выступал за молодежную сборную России.

В 2018 году он стал чемпионом Финляндии в составе клуба ХИК. Вместе с «Хонкой» он выиграл Кубок Финляндии и стал обладателем бронзовой награды чемпионата страны.

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